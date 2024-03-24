Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

BMKG: Gempa Bawean Tambah Catatan Gempa Kuat di Laut Jawa

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Minggu, 24 Maret 2024 |17:00 WIB
BMKG: Gempa Bawean Tambah Catatan Gempa Kuat di Laut Jawa
Ilustrasi (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebut bahwa gempa di Pulau Bawean, Gresik, Jawa Timur menambah catatan gempa kuat di pulau Jawa.

Diketahui, Gempa yang terjadi di Pulau Bawean, Gresik, Jawa Timur berkekuatan M5,9 dan M6,5 pada 22 Maret 2024.

"Gempa Bawean menambah catatan gempa kuat di Laut Jawa. Sejarah gempa kuat di Laut Jawa tidak banyak, hanya 4 kali yaitu pada 1902, 1939, 1950 dan terkini 2024," kata Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono dalam keterangannya, Minggu (24/3/2024).

 BACA JUGA:

Selain itu, kata Daryono, Gempa Bawean memberi pelajaran penting khususnya pada daerah Jawa Timur.

"Gempa Bawean memberi pelajaran penting. Ancaman gempa merusak di Jawa Timur tidak hanya berasal dari selatan yaitu sumber gempa subduksi lempeng/megathrust dan sesar-sesar aktif di daratan, tetapi ternyata juga dari sumber-sumber gempa di Laut Jawa di utara Jawa Timur," ungkapnya.

Daryono juga mengatakan bahwa gempa susulan di Bawean lebih besar dibandingkan gempa sebelumnya. Gempa Bawean memiliki susulan dengan magnitudo lebih besar (M6,5) dari gempa pertama (M5,9).

 BACA JUGA:

"Gempa Bawean memiliki “susulan” dengan magnitudo lebih besar (M6,5) dari gempa pertama (M5,9). Hal ini bisa terjadi karena asperity (bidang bakal geser di bidang sesar) yang ukurannya lebih besar (M6,5) mengalami pecah belakangan, salah satunya karena dipicu tekanan dari gempa pertama (M5,9) dengan aspertity yang ukurannya relatif lebih kecil,"kata Daryono.

"Bidang sesar yang pecah pertama kali (first rupture) adalah asperity pada struktur batuan yang lebih lemah, sehingga mengalami pecah duluan sebagai gempa pembuka (foreshock)," sambungnya.

Topik Artikel :
Gempa Bawean BMKG gempa
