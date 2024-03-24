Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Rajin Puasa Ramadhan tapi Tidak Sholat, Ustaz Das'ad: Itu Beleng-Beleng!

Ismet Humaedi , Jurnalis-Minggu, 24 Maret 2024 |17:19 WIB
Rajin Puasa Ramadhan tapi Tidak Sholat, Ustaz Das'ad: Itu Beleng-Beleng!
Ustadz Das'ad Latief (Foto: MPI)
JAKARTA - Ustaz Das'ad Latief ikut memeriahkan Tabligh Akbar Ramadhan RCTI yang digelar di Lapangan Elektrik Puspem kota Tangerang, Jumat malam (22/3/2024). Ustadz asal Sulawesi Selatan tersebut menekankan pentingnya shalat sebagai salah satu ibadah.

"Puasanya rajin 30 malam, tapi tidak shalat. Itu aslinya beleng-beleng" kata Ustaz Das'ad.

Kata beleng-beleng sendiri berasal dari bahasa bugis yang biasa dimaknai konyol, lebay atau galau.

Ustaz Da'ad menegaskan bahwa shalat adalah puncak penghambaan kepada Allah.

"Kenapa sholat penting? Karena shalat itu kuncinya ibadah," ujarnya.

Ustaz Das'ad juga mengatakan sia-sia jika manusia memiliki banyak kebaikan tapi tidak melaksanakan kewajiban shalat.

"Ini puasamu tiga puluh tahun tidak ada lepas, ini zakat firahmu tiap tahun kau bayar, ini sedekahmu, ini bangun masjidmu, mana shalatmu? Mana kuncinya? Nggak ada shalat? Nanti kata Allah, ini lho amalmu banyak tapi tidak bisa kau ambil karena nggak ada kuncinya" jelas Ustaz Das'ad.

Halaman:
1 2
      
