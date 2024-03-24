Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tabligh Akbar Ramadan RCTI, Ustadz Taufiqurrahman: Lebih Mahal Nikmat Harta atau Waktu?

Ismet Humaedi , Jurnalis-Minggu, 24 Maret 2024 |17:29 WIB
Tabligh Akbar Ramadan RCTI, Ustadz Taufiqurrahman: Lebih Mahal Nikmat Harta atau Waktu?
Tabligh Akbar RCTI (Foto: MPI)
A
A
A

TANGERANG - Menyambut bulan suci Ramadan 1445 H, RCTI kembali menggelar Tabligh Akbar Ramadan dan kali ini singgah di Lapangan Elektrik Puspem, Kota Tangerang, Jumat (22/3/2024). Salah satu penceramahnya ada Ustaz Taufiqurrahman yang menjelaskan tentang nikmat waktu.

Tentu banyak kenikmatan yang telah diberikan Allah SWT kepada umatnya, baik itu nikmat harta, nikmat waktu dan kenikmatan lainnya. Ustaz Taufiqurrahman pun memaparkan kenyataan yang banyak dilakukan orang yang lebih memilih nikmat waktu, tapi dibuang sia-sia.

“Mana lebih mahal, nikmat harta atau nikmat waktu? Nikmat waktu. tapi kenyataannya banyak orang buang-buang waktu,” katanya.

Beliau juga menerangkan waktu yang paling mustajab untuk berdoa dan mendekatkan diri kepada sang Maha Pencipta. “Kenapa buang waktu? Kesana kemari jalan-jalan , terutama di Ramadan menjelang buka puasa itu waktu paling mustajab. Banyak orang ngabuburit dan itu buang-buang waktu,” ujarnya.

Ustaz Taufiqurrahman menjelaskan bahwa waktu ngabuburit atau menjelang buka puasa itu waktu paling mustajab untuk beribadah. Begitu juga saat memasuki waktu sahur.

Saat menunggu sahur, waktu separuh malam sampai waktu sahur itu waktu paling mustajab. Allah membuka pintu langit bagi hamba-hambanya. Banyak orang menghabiskan waktunya dengan main catur, main gapleh, nonton dan itu buang-buang waktu

“Seandainya dia ambil wudhu, solat dan berdoa kepada Allah SWT, niscaya dia akan diterima semua permohonannya oleh Allah. Jadi, jangan buang-buang waktu,” ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/28/519/3117995/tarawih-pL7F_large.jpg
Jamaah Mahfilud Durror Jember Mulai Sholat Tarawih pada Kamis Malam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/27/338/3117910/sotr-w9ZV_large.jpg
Awas! Polisi Larang Sahur on The Road Selama Bulan Ramadhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/09/338/2994325/bangunkan-sahur-dengan-nyalakan-petasan-6-orang-diamankan-polisi-kQJGPGfnua.jpg
Bangunkan Sahur dengan Nyalakan Petasan, 6 Orang Diamankan Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/07/337/2993807/124-ribu-kendaraan-lintasi-tol-cipali-h-4-idul-fitri-2024-naik-20-persen-dS4vXhKubx.jpg
124 Ribu Kendaraan Lintasi Tol Cipali H-4 Idul Fitri 2024, Naik 20 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/07/337/2993789/tumbuhkan-sikap-toleransi-panitia-nasional-hari-suci-nyepi-bagikan-takjil-ke-umat-muslim-yQkwi9wWFt.jpg
Tumbuhkan Sikap Toleransi, Panitia Nasional Hari Suci Nyepi Bagikan Takjil ke Umat Muslim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/04/525/2992694/tingkatkan-kepedulian-dan-berbagi-bersama-masyarakat-di-purwakarta-saat-ramadhan-5LV5fcuEUc.jpg
Tingkatkan Kepedulian dan Berbagi Bersama Masyarakat di Purwakarta saat Ramadhan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement