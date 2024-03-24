Tabligh Akbar Ramadan RCTI di Tangerang Dipandu Arie Untung

TANGERANG - Tabligh Akbar Ramadan RCTI kali ini singgah di Lapangan Elektrik Puspem, Kota Tangerang, Jumat 22 Maret 2024. Disiarkan secara langsung, acara ini dipandu oleh Arie Untung.

"Tablig Akbar Ramadan!" seru Arie Untung.

"Insha Allah berkah" jawab jamaah.

Acara Tabligh Akbar ini menjadi penyejuk di bulan Ramadan. Ibadah puasa kali ini semakin seru dengan tayangan-tayangan spesial di RCTI, salah satunya program Tabligh Akbar ini yang berhasil menyedot perhatian masyarakat kota Tangerang.

Acara ini diisi dengan tausiyah oleh Abi Amir Faishol Fath dan Das’ad Latief, serta penampilan istimewa dari Putri Ariani. Dari pantauan MNC Portal, ratusan masyarakat kota Tangerang pun datang berbondong-bondong dan mulai memadati lapangan setelah sholat tarawih pukul 21.00 WIB.

Tak hanya Tabligh Akbar, RCTI juga menyuguhkan program spesial lainnya yaitu Festival Hafiz Indonesia 2024 di lokasi yang sama dan akan dipandu oleh Irfan Hakim.

(Angkasa Yudhistira)