INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Mau Mudik Gratis Naik Kapal Perang? Catat Syarat-syaratnya!

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Minggu, 24 Maret 2024 |19:07 WIB
Mudik gratis naik kapal perang (Foto : TNI AL)
A
A
A

JAKARTA - TNI Angkatan Laut (TNI AL) kembali menyiapkan satu Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) khusus untuk penumpang angkutan serta pengendara sepeda motor yang akan melaksanakan perjalanan mudik lebaran tahun 2024 ke kampung halamannya di wilayah Pulau Jawa.

Mudik gratis dengan KRI ini akan diberangkatkan dari Jakarta pada 5 April 2024 menuju Semarang, tiba di Semarang pada 6 April 2024, kemudian perjalanan dilanjutkan menuju pemberhentian berikutnya Kota Surabaya, dan dijadwalkan akan tiba pada 7 April 2024.

Sedangkan untuk rute kembali arus balik, akan dilaksanakan pada 13 April 2024 dari Surabaya menuju Semarang dan selanjutnya kembali ke Jakarta.

Bagi masyarakat yang berminat untuk mudik dengan Kapal Perang TNI AL dapat menyiapkan sejumlah persyarat antara lain, menyerahkan foto copy KTP Pemudik, menyerahkan foto copy STNK dan BPKB sepeda motor, tanda tangan surat bersedia mematuhi peraturan dinas dalam KRI, serta pemudik dilarang menggunakan sepeda motor listrik.

TNI AL juga menyiagakan lokasi pendaftaran bagi para calon pemudik di tiga wilayah, yaitu wilayah Jakarta di Mako Kolinlamil Jalan Raya Pelabuhan Pos 9 Tanjung Priok Jakarta Utara, dengan nomor hotline ‪081804747000‬ ; ‪081292183187.

Untuk wilayah Semarang di Mako Lanal Semarang Jl. R.E Martadinata no 12 Tawangsari Kota Semarang, dengan nomor hotline 088983397807.

