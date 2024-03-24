Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Masjid Unik Berbentuk Tudung Saji di Pangkalpinang, Informasi Selengkapnya di Okezone Update!

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Minggu, 24 Maret 2024 |19:01 WIB
Masjid Unik Berbentuk Tudung Saji di Pangkalpinang, Informasi Selengkapnya di Okezone Update!
Okezone update hari ini (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Informasi Selengkapnya di Okezone Update!Di pusat Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdiri megah masjid yang bernama Masjid Kubah Timah berbentuk tudung saji.

Uniknya, masjid ini bersebelahan dengan gereja Maranatha Pangkalpinang yang juga berseberangan jalan dengan alun-alun lapangan merdeka serta rumah dinas wali kota.

Masjid ikonik berwarna perak terang ini memiliki tiga kubah serta sembilan pintu utama. Kubah pertama berfungsi untuk tempat ibadah yang mampu menampung 1.200 jemaah.

Di bulan Ramadhan, masjid ini menjadi daya tarik baru sebagai tempat ngabuburit warga.

Masjid dengan kontruksi rangka baja ini dilapisi pelat enamel, bentuk kubah yang sekaligus menyerupai tudung saji, melambangkan penutup hidangan tradisional khas Bangka Belitung.

Sementara itu, di Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, terdapat sebuah masjid yang menjadi saksi perkembangan budaya Hindu dan Islam di Tanah Rencong.

Saat memasuki kawasan masjid, Anda akan disuguhkan pemandangan kokohnya dinding luar masjid yang berbentuk segi empat.

Sementara atap masjid yang berbentuk kerucut, ciri khas masjid masa lalu yang dipengaruhi budaya Hindu.

Halaman:
1 2
      
