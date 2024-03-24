Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ketua KPU Ungkap Pendaftaran Sengketa Pemilu di MK Turun Dibandingkan 2019

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 24 Maret 2024 |20:21 WIB
Ketua KPU Ungkap Pendaftaran Sengketa Pemilu di MK Turun Dibandingkan 2019
Ilustrasi (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Jika dibandingkan dengan 2019, pendaftaran Perselisihan Hasil Pemilu Umum (PHPU) 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK) mengalami penurunan. Sebab pada 2019, MK menerima sebanyak 340 perkara.

"Di Pemilu 2019 kemarin, perkara yang didaftarkan itu ada 340 perkara, kemudian perkara yang lanjut pada pemeriksaan pembuktian itu ada 122 perkara," ujar ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari kepada wartawan, Minggu (24/3/2024).

Sedangkan, pada tahun 2024, MK telah menerima 273 pengajuan sengketa PHPU. Perkara tersebut dibagi menjadi tiga gugatan yakni PHPU untuk pilpres sebanyak dua perkara, 12 perkara untuk DPD, serta 259 perkara DPR atau DPRD.

"Nah ini kan kita belum tahu, dari 273 perkara, itu kita belum tahu, perkara mana saja nanti yang diregister oleh Mahkamah Konstitusi. Nah sekarang (2024) kita belum sampai pada level perkara mana yang diregister oleh Mahkamah Konstitusi, jadi kita belum tahu pastinya, finalnya berapa perkara yang akan dilanjutkan pemeriksaan," sambungnya.

Meski begitu, dalam mengahadapi persidangan di MK, KPU pastinya akan mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Kata Hasyim, KPU juga akan menyiapkan advokat untuk menjalani persidangan.

"Kami juga sudah menyiapkan sejumlah advokat yang nanti akan menjadi kuasa hukum KPU dalam persidangan-persidangan di Mahkamah Konstitusi," ujar Hasyim.

