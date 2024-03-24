Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Gempa M5,0 Guncang Teluk Bintuni Papua Barat

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Minggu, 24 Maret 2024 |20:26 WIB
Gempa M5,0 Guncang Teluk Bintuni Papua Barat
Ilustrasi (Foto: Freepik)
JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebutkan gempa bumi melanda Teluk Bintuni, Papua Barat, Minggu (24/3/2024).

Gempa bumi dengan kekuatan 5,0 Magnitudo mengguncang Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua pada pukul 18.53 WIB.

Lokasi gempa berada di titik koordinat 1.53 Lintang Selatan dan 133.36 Bujur Timur.

Pusat gempa berada di laut dengan jarak kurang lebih 65 kilometer (KM) Barat Laut dari Teluk Bintuni. Gempa bumi tersebut terjadi di daratan pada kedalaman 27 KM.

Informasi tersebut diunggah dalam akun media sosial reels Instagram BMKG @infoBMKG dan website resmi kegempaan BMKG inatews.bmkg.go.id.

(Fakhrizal Fakhri )

      
Telusuri berita news lainnya
