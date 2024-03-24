Panglima TNI Mutasi Kepala RSPAD, Kabais hingga Pangdam

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto melalukan rotasi dan mutasi pada sejumlah jabatan strategis terhadap Perwira Tinggi (Pati) tiga matra. Sebanyak 52 Pati TNI terkena dampak dari mutasi ini.

Kapuspen TNI Mayjen TNI Nugraha Gumilar menyebut, rotasi dan mutasi itu berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/329/III/2024 tanggal 22 Maret 2024 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

“Telah resmi ditetapkan mutasi dan promosi jabatan 52 Pati (Perwira Tinggi) TNI terdiri dari, 40 Pati TNI AD, 10 Pati TNI AL, dan dua Pati TNI AU,” ujar Kapuspen TNI Mayjen TNI Nugraha Gumilar dalam keterangan tertulis, Minggu (23/3/2024).

Pada matra Angkat Darat (AD), Letjen TNI Albertus Budi Sulistya, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala RSPAD Gatot Soebroto, kini menduduki jabatan baru sebagai staf khusus Kasad.

Lalu, Letjen TNI Rudianto yang semula menjabat sebagai Kabais TNI kini menjadi Danjen Akademi TNI. Selanjutnya untuk Mayjen TNI Ilyas Alamsyah, yang dipindahkan dari Pangdam XVIII/Ksr menjadi Kas Kostrad.

Berikut 40 Pati TNI Angkatan Darat yang terkena mutasi dan rotasi:

1. Letjen TNI dr. Albertus Budi Sulistya, Sp.THT-KL., MARS. dari Ka RSPAD Gatot Soebroto menjadi Staf Khusus Kasad

2. Letjen TNI Rudianto dari Kabais TNI menjadi Danjen Akademi TNI

3. Mayjen TNI Yudi Abrimantyo, S.I.P., M.Sc. dari Kabainstrahan Kemhan menjadi Kabais TNI

4. Mayjen TNI Fajar Setyawan, S.I.P. dari Deputi Bid. Penanganan Darurat BNPB menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun)

5. Brigjen TNI Lukmansyah, M.Tr. (Han). dari Staf Khusus Kasad menjadi Deputi Bid. Penanganan Darurat BNPB (Sertijab menunggu Keppres)

6. Brigjen TNI Suratno, S.I.P. dari Tenaga Ahli Pengajar Bid. Ekonomi Lemhannas menjadi Staf Khusus Kasad

7. Brigjen TNI Yunianto, S.Sos., M.M. dari Tenaga Ahli Pengkaji Madya Bid. Tannas Lemhannas, menjadi Tenaga Ahli Pengajar Bid. Ekonomi Lemhannas

8. Brigjen TNI Suryo Tridoso Sapto Handono dari Pa Sahli Tk II. Komsos Panglima TNI menjadi Staf Khusus Kasad

9. Kolonel Inf Zunan Muchdlori, S.I.P. dari Sekretaris Dislitbangad menjadi Pa Sahli Tk II. Komsos Panglima TNI

10. Brigjen TNI Jamalullael, S.Sos., M.Si. dari Pa Sahli Tk. III Kasad Bid. Intekmil dan Siber menjadi Aslog Panglima TNI.

11. Mayjen TNI Joko Purwo Putranto, M.Sc. dari Pa Sahli Tk III. Wassus dan LH Panglima TNI menjadi Pa Sahli Tk III Kasad Intekmil dan Siber

12. Brigjen TNI Rio Firdianto, S.H. dari Waasintel Kasad Bid. Inteltek dan Hublu menjadi Pa Sahli Tk III Wassus dan LH Panglima TNI

13. Kolonel Czi Mohammad Andhy Kusuma, S.Sos., M.M., M.Han. dari Danrem 071/WK Kodam IV/Dip menjadi Kapusada TNI

14. Mayjen TNI Farid Makruf, M.A. dari Kas Kostrad menjadi Tenaga Ahli Pengkaji Bid. Sumber Kekayaan Alam Lemhannas (Sertijab menunggu Keppres)

15. Mayjen TNI Ilyas Alamsyah dari Pangdam XVIII/Ksr menjadi Kas Kostrad

16. Mayjen TNI Haryanto, S.I.P., M.Tr. (Han) dari Pangdiv 2 Kostrad menjadi Pangdam XVIII/Ksr

17. Brigjen TNI Anton Yuliantoro, S.I.P., M.Tr. (Haan) dari Aslog Kaskostrad menjadi Pangdiv 2 Kostrad

18. Brigjen TNI Esy Suharto, S.Sos. dari Dirjianbang Kodiklatad menjadi Aslog Kaskostrad

19. Kolonel Arm Moch. Erwansjah, S.I.P., M.Hum dari Wadirjianbang Secapaad menjadi Dirjianbang Kodiklatad

20. Mayjen TNI Arkamelvi Karmani, S.E. dari Pa Sahli TK.III Kasad Bid. Wassus Kasad menjadi Staf Khusus Kasad

21. Mayjen TNI Yanuar Adil dari Pangdam II/Swj menjadi Pa Sahli Tk. III Kasad Bid. Wassus dan LH