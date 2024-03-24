Ingatkan Pentingnya Sholat, Ustadz Das'ad: Itu Kuncinya Ibadah

JAKARTA - Ustadz Das'ad Latif mengingatkan masyarakat untuk teguh menjalan sholat. Puasa tanpa sholat disebutnya sebagai tindakan yang beleng-beleng. Sholat ditegaskannya adalah puncak penghambaan kepada Allah.

Hal itu disampaikan Ustadz Das’ad saat memeriahkan Tabligh Akbar Ramadan RCTI yang digelar di Lapangan Elektrik Puspem kota Tangerang, Jumat (22/3/2024).

"Oooh puasanya rajin 30 malam, tapi tidak sholat. Itu aslinya beleng-beleng" kata Ustaz Das'ad.

Kata beleng-beleng sendiri berasal dari bahasa bugis yang biasa dimaknai konyol, lebay atau galau.

Ustaz Da'ad menegaskan bahwa sholat adalah puncak penghambaan kepada Allah. "Kenapa sholat penting? Karena sholat itu kuncinya ibadah," ujarnya.

Ustaz Das'ad juga mengatakan sia-sia jika manusia memiliki banyak kebaikan tapi tidak melaksanakan kewajiban sholat.

"Ini puasamu tiga puluh tahun tidak ada lepas, ini zakat firahmu tiap tahun kau bayar, ini sedekahmu, ini bangun masjidmu, mana sholatmu? Mana kuncinya? Nggak ada sholat? Nanti kata Allah, ini lho amalmu banyak tapi tidak bisa kau ambil karena nggak ada kuncinya" jelas Ustaz Das'ad.