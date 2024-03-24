Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Begini Penampakan Ribuan Warga Hadiri Tabligh Akbar Ramadhan RCTI di Tangerang

Ismet Humaedi , Jurnalis-Minggu, 24 Maret 2024 |21:47 WIB
Begini Penampakan Ribuan Warga Hadiri Tabligh Akbar Ramadhan RCTI di Tangerang
Tabligh Akbar RCTI. (Foto: MPI)
A
A
A

TANGERANG - Ribuan masyarakat antusias menghadiri Tabligh Akbar Ramadhan RCTI digelar di Lapangan Elektrik Puspem Tangerang, Banten pada 22 Maret 2024.

Siti Rahmah dari Priuk, Tangerang sengaja datang ke Lapangan Eletrik Puspem tempat digelarnya Tabligh Akbar Ramadan RCTI untuk mendengarkan tausiyah dari Ustaz Taufiqqurrahman dan Ustaz Das’ad Latif.

“Selain pengen denger tausiyah pengen nonton penampilan Putri Ariani juga sih. Jadi tausiyahnya dapat, hiburan musiknya juga ada,” kata dia.

Acara Tabligh Akbar Ramadan RCTI ini dibawakan oleh Arie Untung sebagai host dan disiarkan langsung oleh RCTI pada pukul 22.00 WIB.

Sementara jamaah lainnya yang datang ada Anwarudin asli Kota Tangerang. Dia membawa keluarga kecilnya untuk ikut serta mendengarkan tausiyah dari pada penceramah.

“Jarang-jarang ada kesempatan bisa lihat langsung acara Tabligh Akbar RCTI. Pulang Sholat Tarawih langsung ke sini,” kata dia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita news lainnya
