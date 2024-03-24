Selain Cabuli Anak Kandung, Oknum Damkar Pernah Tusuk Leher Istri dengan Obeng

JAKARTA - Oknum petugas pemadam kebakaran (Damkar) Jakarta Timur berinisial SN dilaporkan mencabuli putri kandungnya sendiri S (5). Selain itu, SN diduga juga pernah mengananiaya istrinya insial PA (27) sebelum keduanya bercerai.

PA mengaku beberapa kali mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebelum bercerai dengan SN pada 2020. Baru-baru ini, PA melaporkan SN ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya atas dugaan pencabulan S pada 5 Februari 2024. PA juga mengungkap penganiayaan dialaminya.

"KDRT ke saya ada, kalau ke anak dia enggak pernah ada. Leher saya pernah ditusuk pakai obeng," kata PA saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta Timur, Sabtu 23 Maret 2024.

BACA JUGA: