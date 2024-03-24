Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Suasana CFD Sudirman-Thamrin di Tengah Ramadhan, Warga Tetap Berolahraga Meski Puasa

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Minggu, 24 Maret 2024 |08:34 WIB
Suasana CFD Sudirman-Thamrin di Tengah Ramadhan, Warga Tetap Berolahraga Meski Puasa
Suasana CFD di Bundaran HI, Jakarta, Minggu 24 Maret 2024 (Foto: MPI/Carlos Roy Fajarta)
A
A
A

JAKARTA - Ratusan warga terus berdatangan di Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan MH Thamrin, hingga Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Minggu (24/3/2024) pagi. Meski Ramadhan warga tetap berolah raga di kawasan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day (CFD) tersebut.

Mereka ada yang jalan santai atau jogging, lari-lari kecil, bahkan bersepeda alias gowes. Ada juga yang datang untuk bersantai sambil memotret atau foto-foto di sekitar Bundaran Hotel Indonesia, dari atas halte bus Transjakarta maupun Jembatan Penyebrangan Orang di Jalan Jenderal Sudirman.

 ilustrasi

Pantauan MNC Portal di lokasi tampak sejumlah polisi berjaga-jaga, ada pasukan berkuda dan bersepeda listrik.

Halaman:
1 2 3
      
