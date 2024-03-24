Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Debit Air Sungai Cileungsi Meningkat, 9 RW di Bojongkulur Kebanjiran

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Minggu, 24 Maret 2024 |11:38 WIB
Debit Air Sungai Cileungsi Meningkat, 9 RW di Bojongkulur Kebanjiran
Banjir merendam 9 RW di Bojongkulur Bogor (Foto : BPBD)
A
A
A

BOGOR - Sebanyak 9 RW di Desa Bojongkulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor kebanjiran. Hal itu disebabkan curah hujan tinggi dan meningkatkan debit Sungai Cileungsi.

"Menyebabkan naiknya debit air hingga meluap ke kawasan pemukiman," kata Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor M. Adam dalam keterangannya, Minggu (24/3/2024).

Kata dia, peristiwa itu terjadi sekira pukul 03.00 WIB pagi tadi. Adapun RW yang terdampak yakni RW 13, RW 14, RW 15, RW 17, RW 18, RW 21, RW 22, RW 23 dan RW 28 dengan ketinggian air 15-50 sentimeter.

"Infrastruktur terdampak tergenangnya akses jalan," jelasnya.

Tidak ada korban jiwa dan warga yang mengungsi dalam kejadian ini. Saat ini, banjir berangsur surut dan jalan mulai bisa dilalui kendaraan roda empat.

"Hasil analisa banjir terjadi di wilayah Bojongkulur akibat tingginya kiriman air dari hulu Sungai Cileungsi," ujarnya.

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/340/3038165/banjir-kian-tinggi-warga-di-halmahera-tengah-terus-dievakuasi-ke-pengungsian-2JMRZOIDPB.jpg
Banjir Kian Tinggi, Warga di Halmahera Tengah Terus Dievakuasi ke Pengungsian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/340/3037563/banjir-besar-terjang-desa-di-halmahera-tengah-akibat-sungai-kobe-meluap-bhnjtFV4O4.jpg
Banjir Besar Terjang Desa di Halmahera Tengah Akibat Sungai Kobe Meluap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/338/3037382/curah-hujan-di-jakarta-meningkat-akhir-juli-dan-agustus-2024-waspada-banjir-7sHJJmM9PA.jpg
Curah Hujan di Jakarta Meningkat Akhir Juli dan Agustus 2024, Waspada Banjir!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/340/3037355/banjir-2-meter-rendam-halmahera-tengah-bpbd-kami-cuma-bisa-nonton-DZoX0dTQBN.jpg
Banjir Tinggi 2 Meter Rendam Halmahera Tengah, BPBD: Kami Cuma Bisa Nonton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/338/3034789/cegah-banjir-9-tandon-baru-dibangun-di-tangsel-llM80uzrjj.jpg
Cegah Banjir, 9 Tandon Baru Dibangun di Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/340/3034427/banjir-melanda-gorontalo-lebih-dari-7-000-orang-mengungsi-k5QogbSwv8.jpg
Banjir Melanda Gorontalo, Lebih dari 7.000 Orang Mengungsi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement