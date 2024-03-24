Debit Air Sungai Cileungsi Meningkat, 9 RW di Bojongkulur Kebanjiran

BOGOR - Sebanyak 9 RW di Desa Bojongkulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor kebanjiran. Hal itu disebabkan curah hujan tinggi dan meningkatkan debit Sungai Cileungsi.

"Menyebabkan naiknya debit air hingga meluap ke kawasan pemukiman," kata Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor M. Adam dalam keterangannya, Minggu (24/3/2024).

BACA JUGA: Mahkamah Konstotusi Terima 251 Sengketa Pemilu 2024

Kata dia, peristiwa itu terjadi sekira pukul 03.00 WIB pagi tadi. Adapun RW yang terdampak yakni RW 13, RW 14, RW 15, RW 17, RW 18, RW 21, RW 22, RW 23 dan RW 28 dengan ketinggian air 15-50 sentimeter.

"Infrastruktur terdampak tergenangnya akses jalan," jelasnya.

Tidak ada korban jiwa dan warga yang mengungsi dalam kejadian ini. Saat ini, banjir berangsur surut dan jalan mulai bisa dilalui kendaraan roda empat.

"Hasil analisa banjir terjadi di wilayah Bojongkulur akibat tingginya kiriman air dari hulu Sungai Cileungsi," ujarnya.

(Angkasa Yudhistira)