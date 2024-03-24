Hindari Macet Lebaran, Warga Pilih Mudik Lebih Awal

JAKARTA - Salah satu pemudik, Ahmad Ibnu (33) memilih mudik atau pulang ke kampung halaman lebih dulu, karena menghindari macet saat arus mudik lebaran 2024. Dia berangkat dari terminal Pulogebang, Jakarta Timur menuju Madura, Jawa Timur.

Ahmad mengaku setiap perayaan hari Raya Idul Fitri selalu dilakukan di kampung halamannya.

"Karena biar enggak macet aja, terus kerja udah selesai jadi waktunya pulang aja gitu, tahun lalu (mudiknya) juga seperti ini," kata Ahmad saat ditemui MNC Portal Indonesia di Terminal Pulogebang, Jakarta Timur, Minggu (24/3/2024).

Tak sendirian, dia juga membawa sanak keluarga pada mudik lebaran tahun ini. Untuk harga tiket yang dibayarkan untuk perjalanan menuju Madura menurutnya masih normal jika melaksanakan mudik saat ini.

"(Tiket Jakarta - Jawa Timur) Rp 550.000, perjalanan biasanya 12 jam," sambungnya.

Ahmad dan keluarga juga akan menghabiskan waktu lebih lama di kampung halaman. Sebab dia akan kembali ke Jakarta jika arus lalu lintas sudah tidak padat.

"Nanti abis lebaran balik lagi, mudik lagi kalau udah ini lebaran ketupat. Yang penting jalan sepi," katanya.