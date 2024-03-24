31 Pelajar Gelar Sahur On the Road di Pancoran, Polisi Lakukan Pembinaan

JAKARTA - Sebanyak 31 pelajar yang menggelar kegiatan sahur on the road (SOTR) di wilayah Pancoran, Jakarta Selatan, diamankan pihak kepolisian pada Minggu (24/3/2024) dini hari.

“Telah mengamankan 31 remaja yang melakukan sahur on the road (SOTR) di wilayah Kecamatan Pancoran,” kata Kapolsek Pancoran, Kompol Sujarwo kepada wartawan, Minggu (24/3/2024).

Sujarwo menuturkan, 31 remaja yang diamankan tersebut masih berstatus pelajar. Saat diamankan, pihaknya juga mengamankan belasan motor hingga bambu.

“Sepeda motor diamankan jumlah 16 unit, diamankan 1 buah bendera Bertuliskan "900 BOOM BASE OF MUTINER". Serta diamankan 1 buah petasan yang sudah kosong dan 1 bambu,” ujarnya.

Lebih jauh, Sujarwo mengungkapkan bahwa pihaknya akan memberikan pembinaan terhadap 31 remaja tersebut. Selain itu, orang tua dari remaja akan dipanggil.

“Melakukan pembinaan dengan menghadirkan orang tua pelajar atau keluarga pelajar dan guru hadir di Polsek. Pelajar diminta membuat pernyataan diketahui oleh orang tua/wali,” pungkasnya.

(Fakhrizal Fakhri )