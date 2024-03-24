Uniknya Gruduk Sahur, Tradisi Bangunkan Warga saat Ramadhan di Bekasi

BEKASI - Banyak cara yang dilakukan oleh warga untuk membangunkan orang agar segera makan sahur. Salah satunya dengan memainkan alat musik hingga menabuh barang bekas menjadi alunan musik.

Seperti yang dilakukan warga di Perumahan Griya Bekasi Permai 2 RW 14, Desa Ciledug, Setu Kabupaten Bekasi, Minggu 24 Maret 2024 dini hari. Waktu masih menunjukkan pukul 02.30 WIB, namun irama musik terdengar jelas. Lebih dari 10 remaja berkeliling desa dengan membawa alat musik Pianika dan barang-barang bekas.

Tradisi yang rutin dilakukan setiap bulan Ramadan oleh warga Perumahan ini dinamai gruduk sahur. Tradisi ini dimaksudkan untuk membangunkan warga, agar segera melakukan makan sahur.

