Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Panas Terik, Banjir di Kampung Lebak Bekasi Tak Kunjung Surut

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 24 Maret 2024 |15:13 WIB
Panas Terik, Banjir di Kampung Lebak Bekasi Tak Kunjung Surut
Banjir menggenang permukiman warga Kampung Lebak, Bekasi (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Banjir yang menggenang Kampung Lebak, Teluk Pucung, Bekasi Utara, Kota Bekasi belum juga surut hingga siang hari ini, Minggu (24/3/2024), kendati cuaca sedang panas terik. Ketinggian banjir di lokasi itu juga bervariasi.

Hal tersebut disampaikan Wardi (45) salah warga yang terdampak, kirimin air dari Bogor yang menyebabkan wilayahnya terendam banjir.

"Kirimin dari Bogor, Cileungsi sering di sini udah langganan. Ketinggiannya bervariasi, di sini aja (bagian depan) satu meter di belakang bisa sampai dua meter," keluh Wardi kepada wartawan, Minggu (24/3/2024).

Wardi menceritakan air kiriman itu mulai masuk ke wilayah sekitar pukul 05.00 WIB dan puncak ketinggian air terjadi sekitar pukul 10.00 WIB. Namun, untuk banjir kali ini menurutnya akan lama surut.

"Kalau surut biasanya 3 jam setelah puncaknya (tinggi air), kalau ini lebih dari 3 jam karena kan lautnya pasang," katanya.

Dia mengaku, banjir yang menggenang kawasan hampir terjadi setiap tahunnya. Oleh karena itu dia berharap pemerintah diminta serius menangani permasalahan ini.

"Harapannya biar bagaimana pemerintah menangani banjir ini berdampak ke kita yang rakyat bawah, tanggul-tanggul di perbaiki, itu doang yang kita minta dari pemerintah," ujarnya.

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/340/3038165/banjir-kian-tinggi-warga-di-halmahera-tengah-terus-dievakuasi-ke-pengungsian-2JMRZOIDPB.jpg
Banjir Kian Tinggi, Warga di Halmahera Tengah Terus Dievakuasi ke Pengungsian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/340/3037563/banjir-besar-terjang-desa-di-halmahera-tengah-akibat-sungai-kobe-meluap-bhnjtFV4O4.jpg
Banjir Besar Terjang Desa di Halmahera Tengah Akibat Sungai Kobe Meluap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/338/3037382/curah-hujan-di-jakarta-meningkat-akhir-juli-dan-agustus-2024-waspada-banjir-7sHJJmM9PA.jpg
Curah Hujan di Jakarta Meningkat Akhir Juli dan Agustus 2024, Waspada Banjir!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/340/3037355/banjir-2-meter-rendam-halmahera-tengah-bpbd-kami-cuma-bisa-nonton-DZoX0dTQBN.jpg
Banjir Tinggi 2 Meter Rendam Halmahera Tengah, BPBD: Kami Cuma Bisa Nonton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/338/3034789/cegah-banjir-9-tandon-baru-dibangun-di-tangsel-llM80uzrjj.jpg
Cegah Banjir, 9 Tandon Baru Dibangun di Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/340/3034427/banjir-melanda-gorontalo-lebih-dari-7-000-orang-mengungsi-k5QogbSwv8.jpg
Banjir Melanda Gorontalo, Lebih dari 7.000 Orang Mengungsi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement