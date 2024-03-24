Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Terminal Lebak Bulus Mulai Dipadati Pemudik

Felldy Utama , Jurnalis-Minggu, 24 Maret 2024 |18:02 WIB
Terminal Lebak Bulus Mulai Dipadati Pemudik
Terminal Lebak Bulus mulai dipadati pemudik (Foto : MPI)
JAKARTA - Terminal Lebak Bulus, Jakarta Selatan, sudah mulai ramai dikunjungi oleh para pemudik yang ingin berangkat lebih awal menuju kampung halamannya. Suasana ini terjadi pada hari ini, Minggu (24/3/2024) atau hari ke-13 Ramadhan.

Berdasarkan pantauan di lokasi, sudah mulai banyak pemudik yang berdatangan sejak siang hingga sore hari ini. Koper besar hingga tumpukan kardus yang dibawa para pemudik ini juga sudah terjejer rapi dekat kursi tunggu penumpang.

Terlihat, sebagian besar para pemudik yang hendak berangkat hari ini sudah memegang tiketnya. Jawa Barat dan Jawa Tengah masih menjadi daerah yang paling banyak dituju untuk perjalanan bus hari ini.

Menariknya, bukan hanya dipenuhi oleh para pemudik dari wilayah Jakarta Selatan dan sekitarnya, tapi juga ada pemudik dari Luar Pulau Jawa.

Salah satunya, Maksum (46) pemudik asal Jambi ini yang memilih berangkat dari terminal Lebak Bulus. Dia mengaku ini merupakan mudik kesekian kalinya berangkat dari Jakarta menuju Cilacap, Jawa Tengah, yang merupakan kampung halamannya.

"Karena Lebak Bulus langsung ada tujuan ke daerah (kampung halamannya) di Cilacap," kata Maksum.

Buruh lepas tambang Batu Bara ini bercerita alasan mengapa memilih mudik pada saat awal Ramadhan ini. Pertama, sudah tidak ada lagi proyek pekerjaan yang dikerjakan, sehingga membuat dirinya memilih untuk balik kembali ke Kampung halamannya.

Halaman:
1 2
      
