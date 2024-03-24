Masih Terendam Banjir, Bantuan untuk Warga Tegal Alur Jakbar Terkendala

JAKARTA - Ketua RW 03 Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat, Tubagus Agus Lamran menjelaskan kendala atas penyaluran bantuan bagi warga yang masih terdampak banjir akibat hujan yang turun sejak Jumat (22/3/2024) lalu.

“Kalau bantuan sebenarnya ukuran maksimal mungkin dari pemerintah sudah maksimal, karena kebanyakan dari pengungsi yang terdampak jadi ngga maksimal diberikan dengan yang terdampak ngga seimbang,” kata Tubagus kepada awak media saat ditemui, Minggu (24/3/2024).

Dia menuturkan bahwa bantuan yang ada tidak cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan para pengungsi. Namun sejauh ini, dia memastikan, bantuan telah diberikan bagi pengungsi yang terdampak.

“Biasanya menjelang Maghrib sampe abis Maghrib infonya (bantuan). Karena puasa ya biar para pengungsi buka puasa. Tapi bantuan lain sudah di distribusikan terutama untuk di rusun (rumah susun),” ungkapnya.

Kendala lainnya, lanjut dia, adanya data korban banjir di pengungsian sehingga pendistribusian bantuan terhambat. Ia pun mencontohkan, adanya warga yang terdampak yang masih pulang pergi dari pengungsian dan rumahnya.

“Kalau saya si memang karena data simpang siur, data awalnya, ketika masuk, ini kan pengungsi di rusun ketika makan dia balik, ketempatnya, itu yang jadi kacau,” pungkas dia.