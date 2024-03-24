Koboi Mampang Todong Pistol ke Pengendara Lain, Polisi Ungkap Asal-usul Airsoft Gun

JAKARTA - Polisi telah mengamankan pria berinisial HRR (32) yang beraksi koboi jalanan dengan menodongkan pistol airsoft gun kepada pengendara lain berinisial JPP di kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Kini, polisi membeberkan asal-usul airsoft gun tersebut.

Kapolsek Mampang, David Y Kanitero menyebutkan bahwa HRR yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka itu mengaku membeli senjata berjenis airsoft gun tersebut dari temannya seharga Rp2 juta.

“Senjata airsoft gun, tersangka beli dari temannya atas nama Kasman, saat ini temannya tersebut berada di Padang, dibeli seharga Rp2 juta,” kata David kepada awak media, Minggu (24/3/2024).

Untuk senjata korek api dan aminisi peluru tajam, lanjut David, pelaku juga membelinya kepada teman dan melalui online.

“Senjata korek api didapat dari temannya atas nama Iwan, yang peluru tajam beli online,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kapolsek Mampang, Kompol David Y Kanitero mengatakan bahwa kejadian bermula saat dikendarai oleh HRR dan JPP bersenggolan di jalan.

“Kalau lihat dari CCTV karena ada serempetan kemudian adu mulut cek-cok. Kemudian pengendara lainnya yang berjenis kendaraan Kijang Grand disuruh berhenti kayak ngga mau gitu. Kemudian si pelaku akhirnya menodongkan pistol,” kata David kepada wartawan dikutip Minggu (24/3/2024).

“Supaya kendaraan ini berhenti. (Untuk nakut-nakutin pengendara lain) Iya sepertinya kayak gitu arahnya,” sambung dia.