HOME NEWS MEGAPOLITAN

Koboi Mampang Todong Pistol ke Pengendara Lain, Polisi Ungkap Asal-usul Airsoft Gun

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 24 Maret 2024 |21:17 WIB
Ilustrasi. (Foto: Okezone.com)
Ilustrasi. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Polisi telah mengamankan pria berinisial HRR (32) yang beraksi koboi jalanan dengan menodongkan pistol airsoft gun kepada pengendara lain berinisial JPP di kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Kini, polisi membeberkan asal-usul airsoft gun tersebut.

Kapolsek Mampang, David Y Kanitero menyebutkan bahwa HRR yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka itu mengaku membeli senjata berjenis airsoft gun tersebut dari temannya seharga Rp2 juta.

 BACA JUGA:

“Senjata airsoft gun, tersangka beli dari temannya atas nama Kasman, saat ini temannya tersebut berada di Padang, dibeli seharga Rp2 juta,” kata David kepada awak media, Minggu (24/3/2024).

Untuk senjata korek api dan aminisi peluru tajam, lanjut David, pelaku juga membelinya kepada teman dan melalui online.

BACA JUGA:

Koboi Mampang yang Todongkan Pistol ke Pengendara Ditangkap! 

“Senjata korek api didapat dari temannya atas nama Iwan, yang peluru tajam beli online,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kapolsek Mampang, Kompol David Y Kanitero mengatakan bahwa kejadian bermula saat dikendarai oleh HRR dan JPP bersenggolan di jalan.

“Kalau lihat dari CCTV karena ada serempetan kemudian adu mulut cek-cok. Kemudian pengendara lainnya yang berjenis kendaraan Kijang Grand disuruh berhenti kayak ngga mau gitu. Kemudian si pelaku akhirnya menodongkan pistol,” kata David kepada wartawan dikutip Minggu (24/3/2024).

“Supaya kendaraan ini berhenti. (Untuk nakut-nakutin pengendara lain) Iya sepertinya kayak gitu arahnya,” sambung dia.

Halaman:
1 2
      
