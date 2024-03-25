Kisah Pertumpahan Darah di Majapahit Usai Ambisi Gajah Mada Satukan Nusantara Ditertawakan

JAKARTA - Mahapatih Gajah Mada mempunyai ambisi besar untuk menyatukan Nusantara, dari Maluku hingga Lombok, seluruh Jawa termasuk Sunda, sampai ke Sumatera dan Pahang, yang masuk wilayah Malaysia saat ini, ditentang oleh para petinggi Majapahit.

Gajah Mada menyampaikan keinginannya itu tak lama usai dilantik menjadi mahapatih alias pejabat utama pembantu raja atau setara perdana menteri dalam sistem sebuah negara. Bahkan ambisi tersebut disampaikannya lewat Sumpah Palapa.

Mengutip buku Gayatri Rajapatni : Perempuan Dibalik Kejayaan Majapahit”, rapat diikuti para perwira tinggi dan pejabat istana lainnya. Gajah Mada mengumumkan kebijakannya yang berani untuk memperluas wilayah kerajaan, yang bahkan lebih ambisius ketimbang yang pernah diajukan Kertanagara.

Menurutnya, jika keinginan itu tidak terlaksana maka tidak akan dapat menikmati hidup dengan tenang. Dalam narasi yang tercatat dalam dokumen pada waktu itu, para rekannya terkejut dan menentang rencana Gajah Mada, yang akhirnya ditanggapi dengan kekerasan. Saat rapat kabinet kala itu seluruh menteri hadir di aula sidang.

Kembar pejabat istana mengkritik dan menghina Gajah Mada, habis-habisan, Banak pun ikut-ikutan. Waktu itu, Jabu-Terewes dan Lembu-peten tertawa. Gajah Mada turun dari panggung dan memberikan penjelasan kepada sang Ratu Tribhuwana Wijayatunggadewi. Dia sedemikian marahnya atas kelakuan para pengkritik itu, demikian pula dengan Arya Tadah. Kesalahan Kembar amatlah besar, sehingga ia lalu dibunuh.