HOME NEWS NASIONAL

Gibran Akui Sudah Bahas Kabinet dengan Prabowo, Ada Parpol Luar Koalisi Masuk

Senin, 25 Maret 2024 |09:38 WIB
Gibran Akui Sudah Bahas Kabinet dengan Prabowo, Ada Parpol Luar Koalisi Masuk
Gibran Rakabuming Raka (Foto: MPI/August)
SOLO - Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka mengungkapkan isi pembicaraannya dengan Prabowo Subianto saat keduanya bertemu untuk pertama kali usai ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2024 di Jakarta Selatan, Jumat 22 Maret 2024. Salah satunya membahas komposisi kabinet.

Gibran mengaku membahas banyak hal dengan Prabowo dalam pertemuan di sela buka puasa bersama sekaligus perayaan ulang tahun Didit Hediprasetyo itu.

"Banyak," ujar Gibran kepada wartawan di Balai Kota Solo, Kota Surakarta, Jawa Tengah, Senin (25/3/2024), saat ditanya isi pembicaraan dengan Prabowo.

 BACA JUGA:

Gibran mengakui bahwa salah satu pembicaraannya dengan Prabowo adalah terkait dengan pembentukan kabinet.

"Ya salah satunya itu (kabinet)," beber dia.

