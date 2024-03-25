Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

5 Seni Bela Diri yang Dipakai Pasukan Elit Militer Indonesia, Nomor 1 Kung Fu

Rina Anggraeni , Jurnalis-Senin, 25 Maret 2024 |19:18 WIB
Ilustrasi 5 seni bela diri ( Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ada 5 seni bela diri yang dipakai pasukan elit militer Indonesia, Nomor 1 Kung Fu. Saat menjadi pasukan khusus harus menguasai kemampuan bela diri serta pertahanan diri digunakan ketika menghadapi musuh secara berkelompok maupun perorangan.

Dengan menggunakan senjata maupun tanpa senjata. Berbagai jenis bela diri pun harus dikuasai, yang mana beda kesatuan beda pula bela diri yang digunakan.

Berikut 5 seni bela diri yang dipakai pasukan Elit militer Indonesia, Nomor 1 Kung Fu:

1. Yong Moo Do

Bela diri yang diciptakan The Martial Research Institut dari Yong In University di Korea ini berdiri secara resmi pada tanggal 15 Oktober 1995. Yong Moo Do merupakan campuran dari beragam bela diri yang berasal dari berbagai negara, antara lain Judo, Taekwondo, Apkido, Ssirum dan Hon Sin Sul. Sebutan Yong Moo Do bermula dari kata Hankido yang dikembangkan pada tahun 1976 di Korea, kemudian berganti menjadi Kukmodo hingga saat ini dikenal dengan Yong Moo Do.

Kata Yong berarti naga yang dipercaya dapat membawa keberuntungan, Moo berarti pertempuran dengan pertahanan fisik dan mental, sementara Do berarti cara hidup yang berisi filosofi belajar dari alam.

Bela diri ini masuk ke Indonesia khususnya prajurit TNI, melalui kerja sama latihan militer antara Indonesia dan Korea Selatan. Sejak tahun 2008, bela diri ini menjadi wajib bagi TNI angkatan darat. Diketahui latihan teknik ini dapat melatih sendi dan kekuatan otot.

Halaman:
1 2
      
