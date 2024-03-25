KPK Panggil 2 Hakim Agung Terkait Perkara Gratifikasi-TPPU Gazalba Saleh

JAKARTA - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil 2 Hakim Agung sebagai saksi terkait perkara dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menyeret Hakim Agung nonaktif, Gazalba Saleh.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri menyebutkan 2 Hakim Agung tersebut yakni Desnayeti dan Yohanes Priyana.

“Hari ini (25/3) bertempat digedung Merah Putih KPK, Tim Penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi yakni Desnayeti (Hakim Agung Mahkamah Agung RI) dan Yohanes Priyana (Hakim Agung Mahkamah Agung RI),” kata Ali Fikri dalam keterangan tertulisnya, Senin (25/3/2024).

Selain dua Hakim Agung, Ali menuturkan tim penyidik lembaga antirasuah itu turut memanggil Heru Pramono yang merupakan Panitera Mahkamah Agung (MA).