KPU Ungkap Partisipasi Pemilih Pemilu 2024 Capai 81%

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengungkap tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 mencapai 81 persen. Hal itu disampaikan dalam rapat di Komisi II DPR RI.

“Perolehan suaranasional untuk Pemilu Presiden 164.227.475 suara sah, tingkat partisipasi pemilih 81,78 persen,” kata Ketua KPU Hasyim Asyari dalam rapat bersama Komisi II DPR RI, Senin (25/3/2023).

Angka ini tak berbeda jauh dari Pemilu Legislatif tingkat DPR RI. Tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu Legislatif DPR RI mencapai 81,42 persen.

“Suara sah pemilu DPR 151.796.631, tingkat partisipasi pemilih 81,42 persen,” ungkap dia.

Dalam rapat ini Hasyim juga kembali memaparkan penetapan rekapitulasi hasil Pemilu 2024 untuk Pemilihan Presiden. Berdasarkan Penetapan KPU Nomor 360 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mendapatkan suara sebanyak 96.214.691 suara.

Sementara di urutan kedua ada pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan 40.971.906 suara sah. Pada urutan terakhir ada pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang mendapatkan 27.040.878 suara.

(Khafid Mardiyansyah)