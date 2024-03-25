Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Diperiksa KPK, Fadel Muhammad Cerita Pernah Dimintai Tolong di Proyek APD

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 25 Maret 2024 |14:43 WIB
Diperiksa KPK, Fadel Muhammad Cerita Pernah Dimintai Tolong di Proyek APD
Wakil Ketua MPR, Fadel Muhammad (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI, Fadel Muhammad Al Haddar menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi pengadaan alat pelindung diri (APD) Covid-19 di Kementerian Kesehatan, Senin (25/3/2024).

Usai dilakukan pemeriksaan, Fadel mengaku dirinya sempat dimintai tolong oleh pihak Himpinan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) dalam proyek APD Covid-19.

“Hipmi ini kan saya juga pernah pimpinan di Hipmi, saya pernah ini, dan saya selalu bantu kalau anak-anak muda itu mau ada usaha, ada kesulitan, ada masalah sering ke saya. Ini hipmi datang ke saya,” kata Fadel kepada wartawan, Senin (25/3/2024).

Fadel menjelaskan, di tengah masalah Covid-19 itu ada pelaku usaha dari Hipmi yang menjadi penyuplai dalam pengadaan APD tersebut. Hanya saja, kata dia, mereka masih belum menerima pembayaran tersebut.

“Mereka mensuplai pengadaan APD, kemudian mereka sudah suplai, ada masalah belum dibayar gitu. Jadi ada uang sejumlah sekian belum dibayar dari kontrak mereka. Setelah saya cek, mereka cerita, ternyata ada masalah dengan audit BPKP,” ujarnya.

Fadel pun mengaku bahwa dirinya sempat berkomunikasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Maka saya ke BPKP nanya kepala BPKP, ternyata kepala BPKP mengatakan bahwa 'ya itu ada masalah dengan pengadaan itu karena harga dan sebagainya. Pak Fadel jangan bantu mereka.’,” ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/482/3193432//wanita-W1Pt_large.jpg
Wabah Virus HMPV Merebak di China, Kemenkes Imbau Publik untuk Waspada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/482/3192942//flu-PHUJ_large.jpg
Apa Itu Virus Superflu yang Gejalanya Lebih Parah dari Covid-19?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/33/3185136//ariana_grande-ROLf_large.jpg
Ariana Grande Positif COVID-19 di Tengah Promosi Film Wicked: For Good
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/338/3178473//pemerintah-YctM_large.jpg
Kasus ISPA hingga Influenza Melonjak di Jakarta, Pramono: Bukan Pandemi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/482/3177186//flu_covid-NT7i_large.jpg
Ancaman Penyakit Influenza Lagi Marak, Ini Bedanya Tipe A dan B 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/482/3177175//flu-2W4Q_large.jpg
Gejala Influenza yang Miliki Tipe A, B dan C
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement