Diperiksa KPK, Fadel Muhammad Cerita Pernah Dimintai Tolong di Proyek APD

JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI, Fadel Muhammad Al Haddar menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi pengadaan alat pelindung diri (APD) Covid-19 di Kementerian Kesehatan, Senin (25/3/2024).

Usai dilakukan pemeriksaan, Fadel mengaku dirinya sempat dimintai tolong oleh pihak Himpinan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) dalam proyek APD Covid-19.

“Hipmi ini kan saya juga pernah pimpinan di Hipmi, saya pernah ini, dan saya selalu bantu kalau anak-anak muda itu mau ada usaha, ada kesulitan, ada masalah sering ke saya. Ini hipmi datang ke saya,” kata Fadel kepada wartawan, Senin (25/3/2024).

Fadel menjelaskan, di tengah masalah Covid-19 itu ada pelaku usaha dari Hipmi yang menjadi penyuplai dalam pengadaan APD tersebut. Hanya saja, kata dia, mereka masih belum menerima pembayaran tersebut.

“Mereka mensuplai pengadaan APD, kemudian mereka sudah suplai, ada masalah belum dibayar gitu. Jadi ada uang sejumlah sekian belum dibayar dari kontrak mereka. Setelah saya cek, mereka cerita, ternyata ada masalah dengan audit BPKP,” ujarnya.

Fadel pun mengaku bahwa dirinya sempat berkomunikasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Maka saya ke BPKP nanya kepala BPKP, ternyata kepala BPKP mengatakan bahwa 'ya itu ada masalah dengan pengadaan itu karena harga dan sebagainya. Pak Fadel jangan bantu mereka.’,” ungkapnya.