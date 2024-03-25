Pemerintah Jamin Tak Ada Kenaikan Harga Sembako Jelang Lebaran 2024

JAKARTA - Menteri Perdagangan (Mendag), Zulkifli Hasan memastikan tidak ada kenaikan harga bahan pokok menjelang Lebaran 2024.

Hal itu ia ungkap Zulhas setelah menghadiri rapat koordinasi (rakor) lintas sektoral Operasi Ketupat 2024 bersama TNI-Polri, Kemenko PMK, hingga Kemenag.

"Insya Allah selama Ramadhan sampai Lebaran harga tidak naik," kata pria yang akrab disapa Zulhas, Senin (25/3/2024).

Zulhas menjelaskan, harga yang stabil itu merupakan hasil dari terjaganya ketersediaan bahan pokok.

"Stoknya cukup, banyak, beras udah panen dan hampir panen raya, cabe, bawang juga sekarang musimnya bagus," kata Zulhas.

Untuk itu, Zulhas mengimbau agar masyarakat tidak membeli bahan pokok secara berlebihan, karena hingga lebaran stoknya cukup, dan tidak kurang.

Namun, Zulhas tidak menutup kemungkinan akan terjadi kenaikan harga, jika proses distribusi terhambat akibat memasuki masa arus mudik dan balik.

"Harganya naik maka kami sudah minta warga, pemerintah daerah untuk menggunakan bantuan cadang dan tidak terduga itu untuk subsidi transportasinya," katanya.