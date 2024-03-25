Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Periksa Fadel Muhammad Terkait Korupsi APD, Ini yang Didalami KPK

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 25 Maret 2024 |15:05 WIB
Periksa Fadel Muhammad Terkait Korupsi APD, Ini yang Didalami KPK
Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan pemeriksaan terhadap Wakil Ketua MPR, Fadel Muhammad sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi pengadaan alat pelindung diri (APD) di Kemenkes 2020.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri menyebutkan, Fadel Muhammad dicecar terkait penagihan kekurangan pembayaran pada panitia pengadaan APD.

“Fadel Muhammad Al-Haddar (Wakil Ketua MPR RI) saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain kaitan dengan penagihan kekurangan pembayaran dengan mengatasnamakan salah satu pihak swasta yang turut mengerjakan pengadaan APD di Kemenkes RI,” kata Ali Fikri kepada wartawan, Senin (25/3/2024).

“Penagihan kepada pihak panitia pengadaan dimaksud,” jelasnya.

KPK korupsi Korupsi APD Covid-19
