Periksa Fadel Muhammad Terkait Korupsi APD, Ini yang Didalami KPK

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan pemeriksaan terhadap Wakil Ketua MPR, Fadel Muhammad sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi pengadaan alat pelindung diri (APD) di Kemenkes 2020.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri menyebutkan, Fadel Muhammad dicecar terkait penagihan kekurangan pembayaran pada panitia pengadaan APD.

“Fadel Muhammad Al-Haddar (Wakil Ketua MPR RI) saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain kaitan dengan penagihan kekurangan pembayaran dengan mengatasnamakan salah satu pihak swasta yang turut mengerjakan pengadaan APD di Kemenkes RI,” kata Ali Fikri kepada wartawan, Senin (25/3/2024).

“Penagihan kepada pihak panitia pengadaan dimaksud,” jelasnya.