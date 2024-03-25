KPU Ungkap Ada Ratusan Anggota PPK, PPS dan KPPS Meninggal Dunia: Ribuan Sakit atau Kecelakaan Kerja

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) mengungkap ada ratusan anggota badan adhoc seperti PPK, PPS dan KPPS meninggal dunia dalam menjakankan tugas sepanjang pelaksanaan Pemilu 2024.

"Jadi total badan adhoc berupa anggota PPK, anggota PPS, dan anggota KPPS yang meninggal dunia sebanyak 181 orang. Yang mengalami kecelakaan kerja atau sakit sebanyak 4.770 orang," kata Ketua KPU Hasyim Asy'ari saat paparkan materi RDP nersama Komisi II DPR RI, Senin (25/3/2024).

Hasyim pun merincikan jumlah anggita badan adhoc yang meninggal dunia. Untuk PPK, setidaknya ada 6 anggota yang meninggal dunia. Sementara PPS, ada 23 anggota yang meninggal, dan ada 152 anggita KPPS yang wafat dalam menjalankan tugas.

Sementara itu, kata Hasyim, ada 166 anggota PPK yang mengalami sakit atau kecelakaan kerja. Kemudian, ada 783 anggota PPS dan 3.821 anggota KPPS yang mengalami sakit atau kecelakaan kerja sepanjang pelaksanaan Pemilu 2024.