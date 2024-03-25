Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPU Ungkap Ada Ratusan Anggota PPK, PPS dan KPPS Meninggal Dunia: Ribuan Sakit atau Kecelakaan Kerja

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 25 Maret 2024 |18:38 WIB
KPU Ungkap Ada Ratusan Anggota PPK, PPS dan KPPS Meninggal Dunia: Ribuan Sakit atau Kecelakaan Kerja
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) mengungkap ada ratusan anggota badan adhoc seperti PPK, PPS dan KPPS meninggal dunia dalam menjakankan tugas sepanjang pelaksanaan Pemilu 2024.

"Jadi total badan adhoc berupa anggota PPK, anggota PPS, dan anggota KPPS yang meninggal dunia sebanyak 181 orang. Yang mengalami kecelakaan kerja atau sakit sebanyak 4.770 orang," kata Ketua KPU Hasyim Asy'ari saat paparkan materi RDP nersama Komisi II DPR RI, Senin (25/3/2024).

Hasyim pun merincikan jumlah anggita badan adhoc yang meninggal dunia. Untuk PPK, setidaknya ada 6 anggota yang meninggal dunia. Sementara PPS, ada 23 anggota yang meninggal, dan ada 152 anggita KPPS yang wafat dalam menjalankan tugas.

Sementara itu, kata Hasyim, ada 166 anggota PPK yang mengalami sakit atau kecelakaan kerja. Kemudian, ada 783 anggota PPS dan 3.821 anggota KPPS yang mengalami sakit atau kecelakaan kerja sepanjang pelaksanaan Pemilu 2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
DPR KPU Pilpres 2024 Pemilu 2024
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/337/3193160//dpr-NrJt_large.jpg
KUHP dan KUHAP Resmi Berlaku, DPR: Selamat Menikmati Dua Aturan Hukum Pidana Baru!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192581//pimpinan_dpr_gelar_rakor_pemulihan_pascabencana_aceh-OUnE_large.jpg
Pimpinan DPR Gelar Rakor Pemulihan Pascabencana Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/337/3192260//dpr-Du8N_large.jpg
DPR: RPJMN Prioritaskan Transformasi Ekonomi sebagai Agenda Utama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191342//pkb-bHLy_large.jpg
Ida Fauziyah: PKB Lahir Bukan karena Ambisi Kekuasaan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/337/3189674//dpr-F3XT_large.jpg
Polisi Ciduk Pelaku Perusakan Kebun Teh Pengalengan, DPR: Tangkap Aktor Intelektualnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/338/3189666//dpr-rYv8_large.jpg
DPR Dorong Jakarta Jadi Rumah Nyaman untuk Warganya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement