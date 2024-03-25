Kronologi Aiptu FI Tusuk dan Tembak Debt Collector, Berawal dari Senggolan Mobil

LUBUKLINGGAU - Aiptu FI yang diketahui menembak dan menusuk dua orang debt collector di halaman parkir PSX Palembang, pada hari Sabtu (23/3/2024) sekitar pukul 14.00 WIB, yang mengakibatkan keduanya mengalami luka-luka.

Kapolres Lubuklinggau, AKBP Indra Arya Yudha membenarkan bila anggotanya (FI) terlibat perkelahian dengan dua orang diduga debt collector.

"Betul (ada kejadian penusukukan oleh anggota)," ungkap Indra saat memberikan keterangan pada awak media, Sabtu (23/3/2024) malam.

Indra pun menegaskan semua anggota yang terlibat apa pun mengarah ke pidana pasti akan ada prosesnya.

Adapun peristiwa tersebut terjadi saat kedua debt collector ini ingin mengambil mobil Aiptu FI yang sudah tak dibayar cicilannya selama dua tahun.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, peristiwa tersebut terjadi di parkiran mall Psx di jalan Pom IX, Palembang.

Kejadian berawal saat oknum polisi tersebut yakni Aiptu FI, yang dinas di Satsabhara Polres Lubuklinggau tak sengaja bertemu di tempat kejadian perkara (24/3/2024).

Lalu Mobil FI dan kedua debt collector itu sempat bersenggolan, karena tak Terima FI keluar dari dalam mobilnya langsung mengeluarkan diduga satu pucuk senjata api (Softgun) dari pinggangnya.