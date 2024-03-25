Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Anak Libur Sekolah, Masyarakat Diimbau Mudik Lebih Awal

Riana Rizkia , Jurnalis-Senin, 25 Maret 2024 |17:30 WIB
Anak Libur Sekolah, Masyarakat Diimbau Mudik Lebih Awal
Ilustrasi mudik (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengimbau masyarakat bisa melakukan mudik lebih awal, untuk mengantisipasi kepadatan pada puncak arus mudik Lebaran 2024.

Budi menjelaskan, bagi para orangtua yang anaknya sudah memasuki libur sekolah, mereka dapat mudik lebih awal.

"Kita mengimbau sebagian anak-anak yang sudah libur (sekolah) bisa mudik lebih awal. Ini bisa berikan suatu komunikasi dari rekan-rekan wartawan," kata Budi usai menghadiri rapat koordinasi lintas sektoral Operasi Ketupat 2024 di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (25/3/2024).

Tidak hanya itu, Budi juga mengimbau agar pada pemudik bisa menghindari penggunaan sepeda motor, karena rawan kecelakaan lalu lintas.

Pengendara motor, kata Budi, bisa memanfaatkan program mudik gratis yang diselenggarakan TNI Polri, hingga BUMN.

"Seperti tahun lalu, kita imbau kiranya tidak mudik menggunakan motor, karena sangat bahaya. Apalagi Polri, BUMN, TNI juga banyak yang berikan mudik gratis, gunakan dengan baik," ucapnya.

(Arief Setyadi )

      
