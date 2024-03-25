Mahfud MD Tegaskan Belum Saatnya Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran

JAKARTA - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut tiga, Mahfud MD menyatakan bahwa, belum saatnya untuk memberikan selamat kepada paslon nomor dua, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres 2024.

Menurutnya, kepastian pemenang Pilpres 2024 setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang telah didaftarkan oleh paslon satu, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) pada Kamis (21/3/2024) dan paslon nomor tiga, Ganjar Pranowo-Mahfud MD pada Sabtu (23/3/2024).

“Kami menahan diri. Ketuk palu dulu supaya rakyat melihat teater hukum tata negara. Jika harus itu keputusannya, maka sebagai anak bangsa kami berjiwa besar,” kata Mahfud dalam keterangan tertulis yang diterima, Senin (25/3/2024).

Dia menegaskan, paslon nomor tiga belum kalah dalam Pilpres 2024. Berdasarkan mekanisme yang disediakan konstitusi dan prosedur hukum, masih cukup jauh untuk menentukan kekalahan dan kemenangan.

Hal ini karena masih ada jalur hukum di MK dan jalur politik berupa hak angket untuk memproses dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan massif (TSM) pada proses Pilpres 2024.

Apapun hasil peradilan MK, kata Mahfud, akan tetap menempuh jalur hukum. Karena bagi orang yang belajar hukum tata negara, MK menjadi panggung teater untuk penyadaran hukum bagi masyarakat di seluruh dunia.

“Ini untuk mengedukasi agar masyarakat mengetahui masalahnya. Nanti akan terjadi perdebatan di panggung MK,” ujarnya.

(Khafid Mardiyansyah)