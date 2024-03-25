Kapolri Siapkan 112 Alternatif Jalur Mudik yang Terendam Banjir

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit mengungkap, pihaknya menyiapkan sejumlah langkah antisipasi banjir saat arus mudik Lebaran 2024, seperti yang terjadi di wilayah Demak, Jawa Tengah.

"Memang cuaca pada saat arus mudik itu kemungkinan ada yang masih hujan dengan intensitas sedang dan ada juga hujan besar hingga ringan," kata Sigit usai Rakor Lintas Sektoral Operasi Ketupat 2024 di Hotel Bidakara, Senin (25/3/2024).

"Oleh karena itu, kita juga siapkan titik alternatif, ada 116 yang terdeteksi (berpotensi banjir) dan kita siapkan 112 titik alternatif," sambungnya.

Namun Sigit belum memerinci jalur mana saja yang berpotensi tergenang banjir saat arus mudik mendatang.

"Dan ini tentunya kita akan kita sosialisasikan hingga masyarakat bisa menyadari titik-titik yang terendam banjir," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengungkapkan, pihaknya juga telah menyiapkan sejumlah langkah mengantisipasi terjadinya banjir selama arus mudik Lebaran.

"Kami akan berkoordinasi dengan BNPB, PUPR dan BPBD untuk mencegah supaya tidak banjir dan juga kami siapkan teknologi modifikasi cuaca," kata Dwikorita.

(Awaludin)