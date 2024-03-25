Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Heboh Isu Banjir Demak Picu Munculnya Selat Muria Setelah 300 Tahun? Begini Penjelasan BNPB

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 25 Maret 2024 |20:18 WIB
Heboh Isu Banjir Demak Picu Munculnya Selat Muria Setelah 300 Tahun? Begini Penjelasan BNPB
Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari (foto: dok BNPB)
A
A
A

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menepis hebohnya isu banjir di Kabupaten Demak, Jawa Tengah memicu munculnya Selat Muria setelah hilang selama 300 tahun. Sebelumnya, ramai di media sosial terkait munculnya Selat Muria yang memisahkan lautan pemisah Pulau Jawa dan Gunung Muria.

Banjir yang melanda Demak juga telah mendapatkan atensi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang langsung turun untuk melakukan pengecekan bencana.

“Ini yang menjadi atensi kita, bapak Presiden juga udah langsung melihat kondisi di Demak,” kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam Disaster Briefing, Senin (25/3/2024).

Aam sapaan Abdul Muhari pun menjelaskan, terkait isu banjir Demak dikaitkan dengan munculnya Selat Muria.

“Ada beberapa isu juga ya dengan banjir Demak mungkin Selat Muria akan kembali, mungkin bisa ditampilkan lebih lebih zoom out ya, ini daerah kawasan yang terdampak ya. Sebenarnya Selat Muria itu melintang ya, melintang Demak kemudian Kudus sampai dia memisahkan ini ya Gunung Muria dari Pulau Jawa,” bebernya.

Aam mengatakan, bahwa untuk melihat fenomena alam atau fenomena geologi harus dilakukan analisia untuk mendukung statemen khususnya apakah penyebab munculnya fenomena alam itu.

“Kalau kita lihat ini sebenarnya bukan faktor alamnya jadi yang perlu kita ketahui di sini ketika kita melakukan analisa dan statement yang berkaitan dengan fenomena alam atau fenomena geologi, apakah ini disebabkan oleh kondisi alamnya atau ada faktor engineering failure-nya,” kata Aam.

Telusuri berita news lainnya
