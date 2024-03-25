Gempa M4,4 Guncang Doda Sulteng, Getaran Terasa hingga Lore Utara

JAKARTA - Gempa berkekuatan Magnitudo 4,4 mengguncang wilayah Utara Doda, Provinsi Sulawesi Tengah pada Senin (25/3/2024). Gempa tersebut dilaporkan terjadi pukul 19.37 WIB.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan, gempa tersebut berpusat di darat, dengan kedalaman 10 kilometer. Dampak gempa itu juga dirasakan warga kecamatan Lore Utara dan Lore Peore.

"#Gempa (UPDATE) Mag:4.4, 25-Mar-24 19:37:05 WIB, Lok:1.58 LS, 120.21 BT (Pusat gempa berada di darat 17 km Utara Doda), Kedlmn:10 Km Dirasakan (MMI) III Lore Utara, III Lore Peore, II-III Kulawi #BMKG," dikutip dari akun medsos X @infoBMKG.

Belum diketahui dampak dari gempa tersebut. Namun, warga daerah Doda untuk tetap waspada terhadap potensi gempa susulan.

"Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis @infoBMKG.

