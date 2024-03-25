Atasi Banjir Demak, BNPB Gelar Operasi Modifikasi Cuaca Taburkan 19 Ton NaCl

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan operasi teknologi modifikasi cuaca (TMC) masih terus dilakukan untuk mengatasi banjir yang melanda Demak, Jawa Tengah. Sebanyak 19 ton NaCl telah ditaburkan di langit Demak sejak 16 Maret 2024 lalu.

“BNPB itu dari tanggal 16 Maret itu sudah melakukan TMC untuk mengurangi intensitas curah hujan ini juga disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa upaya TMC ini salah satu prioritas yang kita lakukan untuk penanganan banjir Demak, kita bisa lihat dari 16 Maret sampai 24 Maret total itu sudah 41 jam 46 menit terbang dengan jumlah material semai berupa NaCl itu mencapai 19 Ton,” kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam Disaster Briefing, Senin (25/3/2024).

Meski begitu, kata Aam, sapaan Abdul Muhari tidak semua pesawat diterbangkan untuk penyemaian dalam rangka memindahkan awan-awan hujan agar tidak jatuh di langit Demak.

“Itu ada beberapa yang kita tidak terbang karena kondisi awannya sudah sudah cukup terang dan tidak ada awan yang bisa kita semai,” bebernya.

Aam mengatakan, operasi TMC akan dilakukan hingga 27 Maret mendatang. Tujuan dari operasi ini dalam rangka mendukung upaya perbaikan tanggul-tanggung jebol penyebab banjir di Demak. Sehingga, jika proses perbaikan belum selesai maka TMC akan diperpanjang.

“Tetapi TMC ini masih tetap kita operasikan sampai tanggal 27 Maret, kita masih melihat karena ini kondisi perbaikan tanggul per tanggal 22 Maret pukul 18 ya laporan ini, jadi masih ada penebalan-penebalan tanggul di sisi yang tiang pancangnya sudah terpasang tapi kemudian materialnya harus dimasukkan dulu supaya lebar tanggul ideal itu bisa kembali diperbaiki atau dikembalikan,” ujar Aam.