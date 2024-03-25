BNPB: Lamongan, Gresik, dan Surabaya Berstatus Darurat Gempa

JAKARTA - Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto, menyebut sejumlah wilayah Jawa Timur masuk kategori darurat gempa bumi. Sebab saat ini cukup sulit memprediksi bencana itu, mengingat masih adanya gempa susulan di Jawa Timur.

"Gempa adalah bencana yang tidak bisa diprediksi, negara - negara maju terkait teknologi bencana itu pun sampai tahun 2024 belum bisa mendeteksi kapan terjadinya gempa," ucap Suharyanto di Kantor Bupati Gresik, pada Senin (25/3/2024).

Dia menjelaskan, pasca gempa melanda, sejumlah pemerintah daerah langsung mengeluarkan status darurat bencana gempa. Kata dia penetapan status darurat ini agar pemerintah pusat turun membantu penanganan.

BACA JUGA:

"Yang terdampak yang mengeluarkan status darurat Lamongan, Gresik dan Surabaya," ujarnya.

Dia juga meminta pihaknya dan pemerintah daerah untuk memastikan pemenuhan kebutuhan dasar bagi para warga terdampak.