HOME NEWS MEGAPOLITAN

Truk Tabrak Separator Busway di Turunan Flyover Slipi

Widya Michella , Jurnalis-Senin, 25 Maret 2024 |01:34 WIB
Truk Tabrak Separator Busway di Turunan Flyover Slipi
Ilustrasi. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Terjadi kecelakaan lalu lintas satu unit truk dengan nomor polisi B 9250 BPA menabrak separator busway di turunan layang Slipi arah Tl. Slipi Palmerah Jakbar, Minggu (24/3/2024). Kecelakaan tersebut dilaporkan terjadi pada pukul 23.51 WIB.

"23.51 Terjadi kecelakaan lalu-lintas sebuah truk dengan nopol B 9250 BPA menabrak separator busway di turunan layang Slipi arah Tl. Slipi Palmerah Jakbar,"dikutip dalam akun X atau Twitter @TMCPoldaMetro, Senin (25/3/2024).

 BACA JUGA:

Kecelakaan tersebut kini tengah ditangani oleh kepolisian setempat. Belum diketahui kronologi terjadinya peristiwa tersebut.

"Saat ini sedang dalam penanganan petugas Laka Lantas Polda Metro Jaya,"tuturnya.

(Qur'anul Hidayat)

      
