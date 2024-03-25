Truk Tabrak Separator Busway di Turunan Flyover Slipi

JAKARTA - Terjadi kecelakaan lalu lintas satu unit truk dengan nomor polisi B 9250 BPA menabrak separator busway di turunan layang Slipi arah Tl. Slipi Palmerah Jakbar, Minggu (24/3/2024). Kecelakaan tersebut dilaporkan terjadi pada pukul 23.51 WIB.

"23.51 Terjadi kecelakaan lalu-lintas sebuah truk dengan nopol B 9250 BPA menabrak separator busway di turunan layang Slipi arah Tl. Slipi Palmerah Jakbar,"dikutip dalam akun X atau Twitter @TMCPoldaMetro, Senin (25/3/2024).

Kecelakaan tersebut kini tengah ditangani oleh kepolisian setempat. Belum diketahui kronologi terjadinya peristiwa tersebut.

"Saat ini sedang dalam penanganan petugas Laka Lantas Polda Metro Jaya,"tuturnya.

(Qur'anul Hidayat)