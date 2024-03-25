Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

KAI Prediksi 475 Ribu Penumpang Kereta Mudik Lebaran dari Jakarta

Widya Michella , Jurnalis-Senin, 25 Maret 2024 |05:36 WIB
KAI Prediksi 475 Ribu Penumpang Kereta Mudik Lebaran dari Jakarta
Ilustrasi. (Foto: Okezone.com)
JAKARTA - Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 1 Jakarta menyediakan 1.664 armada atau 76 kereta api per hari untuk pelayanan masa angkutan Lebaran 2024. Layanan itu akan dimulai pada 31 Maret hingga 21 April 2024 mendatang.

Adapun rinciannya per hari yakni 39 KA berangkat dari Stasiun Gambir dan 37 KA lainnya berangkat dari Stasiun Pasar Senen. Yakni dengan total ketersediaan tempat duduk sebanyak 957.138 seat ATAU 43.506 seat perharinya.

BACA JUGA:

Sidak ke Stasiun Pasar Senen, Menhub Pastikan Kelancaran Mudik Lebaran 2024 

Manajer Humas Daop 1 Jakarta Ixfan Hendriwintoko memprediksi puncak arus mudik akan terjadi pada tanggal 8 April 2024 atau 40.478 penumpang yang berangkat. Sementara puncak arus balik terjadi pada 14 April 2024 atau 39.767 penumpang.

"Untuk rincian jumlah volume penumpang berangkat dari Daop 1 Jakarta pada arus mudik selama masa lebaran 2024 (22 hari) sementara sebanyak 475.405 penumpang. Sedangkan pada arus balik selama masa lebaran sementara sebanyak 422.824 penumpang," kata Ixfan dalam keterangannya, Senin (25/3/2024).

 BACA JUGA:

Terakhir dia mengimbau kepada calon penumpang jasa angkutan kereta api bagi yang belum dapat tiket angkutan lebaran bisa memilih tanggal keberangkatan pada tanggal 31 Maret s.d 3 April 2024. Dia mengatakan bahwa untuk tanggal tersebut, masih tersedia tempat duduk untuk keberangkatan kurang lebih 40% sampai 61.8%.

Halaman:
1 2
      
