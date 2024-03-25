Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Cerita Warga Tegal Alur Jalani Puasa di Tengah Banjir, Sahur Cuma Pakai Air Putih

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 25 Maret 2024 |05:57 WIB
Cerita Warga Tegal Alur Jalani Puasa di Tengah Banjir, Sahur Cuma Pakai Air Putih
Banjir di Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat (Foto: MPI/Riyan)
JAKARTA - Banjir masih melanda kawasan Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat, Minggu 24 Maret 2024. Ketinggiannya sekira sebetis orang dewasa. Meski banjir, masyarakat Tegal Alur tetap berpuasa Ramadhan.

Salah satu warga bernama Mira (59) menceritakan dirinya masih menjalani ibadah puasa meskipun harus mengungsi di tempat pengungsian.

“(Ngungsi) dari hari Jumat. Puasa, iya puasa,” kata Mira kepada awak media.

Mira mengatakan dirinya harus mengungsi sekeluarga mulai dari suami, anak hingga cucu yang masih balita. Dia menuturkan, bahwa dirinya kesulitan mencari makanan untuk sahur.

 BACA JUGA:

