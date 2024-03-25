Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Turab Kali Hek Jaktim Jebol, Jalan Raya Bogor Tergenang Banjir

Muhammad Farhan , Jurnalis-Senin, 25 Maret 2024 |08:01 WIB
Turab Kali Hek Jaktim Jebol, Jalan Raya Bogor Tergenang Banjir
Jalan Raya Bogor di Kramat Jati, Jakarta Timur tergenang banjir akibat jebolnya turab Kali Hek (Foto: BPBD DKI Jakarta)
A
A
A

JAKARTA - Hujan deras di sebagian wilayah Jakarta dan sekitarnya mengakibatkan debit air di Kali Hek naik hingga turab penahan air di pinggir Jalan Raya Bogor KM 19 (HEK), Kramat Jati, Jakarta Timur jebol, Senin (25/3/2024) pagi. Airnya tumpah dan menggenangi jalan. Arus lalu lintas terganggu.

Air yang tak mampu lagi tertampung dalam turab tersebut, pun akhirnya mengalir keluar ke tengah jalan yang notabene berbentuk dataran menurun hingga menjadi ceruk. Genangan air tersebut pun dilaporkan sudah setinggi 30 Centimeter.

 BACA JUGA:

"Turab yang jebol itu diperkirakan mulai pukul 03.15 WIB. Karena arus debit air yang deras, saat ini perempatan Hek tersebut sudah digenangi air setinggi 30 CM," jelas Kasatgas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI wilayah Jakarta Timur, Sukendar.

Halaman:
1 2
      
