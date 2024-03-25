JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI mencatat sebanyak 23 RT dan 1 ruas jalan di Jakarta terendam banjir, Senin (25/3/2024), imbas hujan deras yang mengguyur beberapa wilayah di Ibu Kota.
“BPBD mencatat genangan yang ada saat ini mengalami kenaikan dari 19 RT menjadi 23 RT atau 0.075% dari 30.772 RT dan 1 Ruas Jalan yang ada di wilayah DKI Jakarta,” kata Kepala BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji kepada wartawan.
Jakarta Selatan terdapat 9 RT yang terdiri dari:
Kel. Tanjung Barat
Jumlah: 2 RT
Ketinggian: 60 s.d. 80 cm
Penyebab: Luapan Kali Ciliwung
Kel. Rawa Jati
Jumlah: 3 RT
Ketinggian: 30 cm
Penyebab: Luapan Kali Ciliwung
Kel. Pejaten Timur
Jumlah: 4 RT
Ketinggian: 80 s.d. 130 cm
Penyebab: Luapan Kali Ciliwung
Jakarta Timur terdapat 14 RT yang terdiri dari:
Kel. Kampung Melayu
Jumlah: 3 RT
Ketinggian: 130 cm
Penyebab: Luapan Kali Ciliwung
Kel. Balekambang
Jumlah: 1 RT
Ketinggian: 100 cm
Penyebab: Luapan Kali Ciliwung
Kel. Cawang
Jumlah: 5 RT
Ketinggian: 200 cm
Penyebab: Luapan Kali Ciliwung
Kel. Cililitan
Jumlah: 1 RT
Ketinggian: 150 cm
Penyebab: Luapan Kali Ciliwung
Kel. Bidara Cina
Jumlah: 4 RT
Ketinggian: 120 s.d. 130 cm
Penyebab: Luapan Kali Ciliwung