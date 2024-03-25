23 RT dan 1 Ruas Jalan di Jakarta Tergenang Banjir, Berikut Lokasi Lengkapnya

Jalan Raya Bogor di Kramat Jati, Jakarta Timur tergenang banjir akibat jebolnya turab Kali Hek (Foto: BPBD DKI Jakarta)

JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI mencatat sebanyak 23 RT dan 1 ruas jalan di Jakarta terendam banjir, Senin (25/3/2024), imbas hujan deras yang mengguyur beberapa wilayah di Ibu Kota.

“BPBD mencatat genangan yang ada saat ini mengalami kenaikan dari 19 RT menjadi 23 RT atau 0.075% dari 30.772 RT dan 1 Ruas Jalan yang ada di wilayah DKI Jakarta,” kata Kepala BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji kepada wartawan.

Jakarta Selatan terdapat 9 RT yang terdiri dari:

Kel. Tanjung Barat

Jumlah: 2 RT

Ketinggian: 60 s.d. 80 cm

Penyebab: Luapan Kali Ciliwung

Kel. Rawa Jati

Jumlah: 3 RT

Ketinggian: 30 cm

Penyebab: Luapan Kali Ciliwung

Kel. Pejaten Timur

Jumlah: 4 RT

Ketinggian: 80 s.d. 130 cm

Penyebab: Luapan Kali Ciliwung

Jakarta Timur terdapat 14 RT yang terdiri dari:

Kel. Kampung Melayu

Jumlah: 3 RT

Ketinggian: 130 cm

Penyebab: Luapan Kali Ciliwung

Kel. Balekambang

Jumlah: 1 RT

Ketinggian: 100 cm

Penyebab: Luapan Kali Ciliwung

Kel. Cawang

Jumlah: 5 RT

Ketinggian: 200 cm

Penyebab: Luapan Kali Ciliwung

Kel. Cililitan

Jumlah: 1 RT

Ketinggian: 150 cm

Penyebab: Luapan Kali Ciliwung

Kel. Bidara Cina

Jumlah: 4 RT

Ketinggian: 120 s.d. 130 cm

Penyebab: Luapan Kali Ciliwung