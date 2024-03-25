Banjir dan Longsor Terjang Sukaraja Bogor, 4 Orang Luka-Luka

BOGOR - Kampung Jambu Lebak, Desa Pasirjambu, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat diterjang banjir dan longsor akibat hujan deras, pada Minggu 24 Maret 2024 petang. Empat orang luka-luka.

"Banjir akibat hujan dengan intensitas tinggi yang cukup lama dan meningkatnya volume debit air Kali Cibuluh sehingga meluap ke pemukiman rumah," kata Kepala Bidang (Kabid) Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor, M. Adam, Senin (25/3/2024).

Kata dia, untuk banjir merendam sekitar 50 rumah dengan ketinggian air sekitar 1 meter. Dari jumlah tersebut, 4 rumah di antaranya rusak ringan.

"Atap dan tembok rumah jebol terkena banjir," tambahnya.

Sedangkan, longsor menimpa satu unit rumah warga yang dihuni enam orang dari 2 kepala keluarga (KK). Dalam kejadian ini, 4 penghuni rumah yang tertimpa longsor mengalami luka-luka dan sudah mendapatkan perawatan.