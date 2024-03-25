Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kali Ciliwung Meluap, 23 RT di Jakarta Dikepung Banjir Bahkan Ada yang Setinggi 2 Meter

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Senin, 25 Maret 2024 |09:07 WIB
Kali Ciliwung Meluap, 23 RT di Jakarta Dikepung Banjir Bahkan Ada yang Setinggi 2 Meter
Sungai Ciliwung di Tanah Abang, Jakarta (Foto: SINDO)
A
A
A

JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI mengatakan bahwa 23 Rukun Tetangga atau RT di Jakarta tergenang banjir, Senin (25/3/2024) pagi, akibat meluapnya Kali Ciliwung. Banjir di titik tertentu bahkan mencapai 2 meter.

"Total ada 23 RT dan satu ruas jalan di wilayah DKI Jakarta yang tergenang banjir," kata Kasatpel Pengolahan Data dan Informasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta, Michael Sitanggang .

Wilayah yang tergenang hingga 2 meter yakni ada di 5 RT Kelurahan Cawang, Kota Jakarta Timur.

 BACA JUGA:

"1 RT di Kelurahan Cililitan juga banjir hingga ketinggian 1,5 meter karena Luapan Kali Ciliwung," ungkapnya.

Kemudian 3 RT di Kelurahan Kampung Melayu terendam banjir dengan ketinggian 130 centimeter (cm). 4 RT di Kelurahan Bidara Cina tergenang dengan ketinggian 1,2-1,3 meter.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/338/3189711/pramono_anung-Ijwg_large.jpg
Pramono: Banjir Jakarta Bisa Ditangani Asal Air Rob Tak Naik, Kita Punya 1.200 Pompa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/338/3184974/pramono_anung-yPUk_large.jpg
Banjir Parah di Kemang, Gubernur Pramono Bakal Benahi Kali Krukut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/338/3180687/abdul-L6S4_large.jpg
Warga Jati Padang Minta Pramono Turun Tangan, Tanggul Bukan Solusi Akhir Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/337/3180439/banjir-ucJE_large.jpg
Berangsur Surut, Ini Wilayah di Jakarta Selatan yang Masih Terendam Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/338/3180420/banjir-XDwP_large.jpg
Sejumlah Wilayah di Jakarta Selatan Terendam Banjir Pagi Ini, Warga Mulai Mengungsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/338/3180328/pasar-EyaA_large.jpg
Pasar Warung Buncit Terendam Banjir, Lalu Lintas Lumpuh
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement