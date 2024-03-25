Kali Ciliwung Meluap, 23 RT di Jakarta Dikepung Banjir Bahkan Ada yang Setinggi 2 Meter

Sungai Ciliwung di Tanah Abang, Jakarta (Foto: SINDO)

JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI mengatakan bahwa 23 Rukun Tetangga atau RT di Jakarta tergenang banjir, Senin (25/3/2024) pagi, akibat meluapnya Kali Ciliwung. Banjir di titik tertentu bahkan mencapai 2 meter.

"Total ada 23 RT dan satu ruas jalan di wilayah DKI Jakarta yang tergenang banjir," kata Kasatpel Pengolahan Data dan Informasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta, Michael Sitanggang .

Wilayah yang tergenang hingga 2 meter yakni ada di 5 RT Kelurahan Cawang, Kota Jakarta Timur.

BACA JUGA:

"1 RT di Kelurahan Cililitan juga banjir hingga ketinggian 1,5 meter karena Luapan Kali Ciliwung," ungkapnya.

Kemudian 3 RT di Kelurahan Kampung Melayu terendam banjir dengan ketinggian 130 centimeter (cm). 4 RT di Kelurahan Bidara Cina tergenang dengan ketinggian 1,2-1,3 meter.