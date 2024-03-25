Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jakarta Banjir, Pj Gubernur: Semuanya Mohon Dimaklumi dan Saya Mohon Maaf

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Senin, 25 Maret 2024 |09:19 WIB
Jakarta Banjir, Pj Gubernur: Semuanya Mohon Dimaklumi dan Saya Mohon Maaf
Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono di bazar sembako murah di GOR Cengkareng, Jakarta Barat (Foto: MPI/Carlos)
JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meminta seluruh warga untuk memaklumi dengan banjir yang melanda sejumlah kawasan di Jakarta, Senin (25/4/2024) pagi, akibat tanggul jebol dan luapan Kali Ciliwung.

Hal itu disampaikan Heru Budi kepada awak media usai menghadiri bazar sembako murah menjelang Hari Raya Idul Fitri 144 Hijriah di GOR Cengkareng, Kota Jakarta Barat.

"Banjir di Cawang dan tanggul jebol di HEK. Tadi pagi jam 5 saya sudah monitor hari ini sudah per jam 7.15 sudah berkurang karena sudah ditutup menggunakan karung," ujar Heru Budi.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2 3
      
