Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Longsor Timpa Rumah di Kota Bogor, 2 Orang Tewas Tertimbun

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 25 Maret 2024 |10:44 WIB
Longsor Timpa Rumah di Kota Bogor, 2 Orang Tewas Tertimbun
Tim SAR evakuasi korban longsor di Lebak Kantin, Sempur, Kota Bogor (Foto: BPBD Bogor)
A
A
A

BOGOR - Tanah longsor terjadi di Kampung Lebak Kantin, Kelurahan Sempur, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat. Dua orang meninggal dunia dalam bencana tersebut.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor, Hidayatulloh mengatakan bahwa longsor terjadi pada Minggu 24 Maret 2024 malam. Terdengar suara gemuruh dari atas tebingan dan tanah longsor secara bertahap.

 BACA JUGA:

"Tembok samping rumah Subarjatin menimpa rumah Haris dan beberapa rumah di bawahnya sedang berada kegiatan di luar dan setelah itu ada longsor susulan," kata Hidayatulloh, Senin (25/3/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/338/3187963/rumah_di_depok_nyaris_ambruk_karena_longsor-ld1J_large.jpg
Rumah di Depok Nyaris Ambruk karena Longsor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/340/3187442/pemerintah-Oc0q_large.jpg
Banjir dan Longsor Sumut, 4 Jenazah Wanita Ditemukan di Desa Sibalanga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/340/3186805/longsor_di_tapanuli_utara-gpcB_large.jpg
Tim SAR Temukan Korban Longsor di Proyek PLTM Aek Sibundong Tapanuli Utara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/340/3186429/wali_kota_sibolga-Zo1B_large.jpg
Wali Kota Sibolga Hilang Kontak, Terakhir Beri Kabar Terjebak Longsor di Tapanuli Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3185921/longsor_banjarnegara-NTQj_large.jpg
Operasi Pencarian Dihentikan, 11 Korban Longsor Banjarnegara Tidak Ditemukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185701/longsor-sBWq_large.jpg
Operasi SAR Terakhir, Pencarian Korban Longsor Banjarnegara Difokuskan di Sektor C
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement