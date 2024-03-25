Longsor Timpa Rumah di Kota Bogor, 2 Orang Tewas Tertimbun

BOGOR - Tanah longsor terjadi di Kampung Lebak Kantin, Kelurahan Sempur, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat. Dua orang meninggal dunia dalam bencana tersebut.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor, Hidayatulloh mengatakan bahwa longsor terjadi pada Minggu 24 Maret 2024 malam. Terdengar suara gemuruh dari atas tebingan dan tanah longsor secara bertahap.

"Tembok samping rumah Subarjatin menimpa rumah Haris dan beberapa rumah di bawahnya sedang berada kegiatan di luar dan setelah itu ada longsor susulan," kata Hidayatulloh, Senin (25/3/2024).