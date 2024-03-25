Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Diejek Jualan Kue Bukan Sabu, Pria di Tanjung Priok Bacok Tetangganya hingga Tewas

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Senin, 25 Maret 2024 |13:38 WIB
JAKARTA - Seorang pedagang kue membacok seorang warga di Jalan Samudra III Kampung Bahari, RW14 Kelurahan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, pada Minggu 24 Maret 2024, sekira pukul 16.55 WIB.

Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Gidion Arif Setyawan menyebutkan, korban diketahui berinisial AS (26) yang berdomisili di Jalan Warakas I. Sedangkan pelaku berinisial BR (27) warga RT02/RW13 Kampung Muara Bahari Kelurahan Tanjung Priok.

"Berdasarkan keterangan dari saksi, pada saat saksi sedang berada di rumah diberitahu tetangga saksi bahwa korban dibacok, selanjutnya saksi keluar rumah dan melihat korban sudah tergeletak di jalan, selanjutnya saksi dibantu warga membawa korban ke RS Sukmul dan dirujuk ke RSUD Koja Jakarta Utara," ujar Gidion kepada wartawan, Senin (25/3/2024).

Gidion mengungkapkan, korban meninggal dunia dalam perjalanan untuk ditangani secara medis menuju ke Rumah Sakit (RS).

"Setelah dilakukan tindakan medis oleh tim RSUD Koja Jakarta Utara korban dinyatakan meninggal dunia," jelas Gidion.

Dari hasil interogasi terhadap pelaku, Gidion mengungkapkan, berdasarkan keterangan dari pelaku Sekitar pukul 14.30 WIB, pelaku keliling jualan kue di wilayah RW 14, kemudian korban lewat dan mengatakan 'masak abang2an jual kue, mending jual sabu aja'.

"Pelaku tersinggung, kemudian pulang dan mengaku masih terbayang kata-kata dari korban. Sekitar pukul 16.45 WIB, pelaku keluar membawa sebilah celurit dengan mengendarai motor dan membonceng abangnya," ungkap Gidion.

Sesampainya di dekat perempatan Samudera RW 14, pelaku melihat korban dan langsung membacok korban pada bagian leher sebelah kanan, kemudian pelaku lari ke arah bak air. Keluarga korban kemudian membuat laporan di Polrestro Jakarta Utara.

"Selanjutnya pelaku berhasil diamankan sekitar jam 22.00 WIB," pungkas Gidion.

