HOME NEWS MEGAPOLITAN

BPBD Catat 879 Bangunan Terdampak Banjir dan Longsor di Kabupaten Bogor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 25 Maret 2024 |13:44 WIB
BPBD Catat 879 Bangunan Terdampak Banjir dan Longsor di Kabupaten Bogor
Banjir di Bogor (foto: dok BPBD)
A
A
A

BOGOR - Sebanyak 879 bangunan terdampak banjir dan longsor di Kabupaten Bogor pada Minggu 24 Maret 2024. Bencana disebabkan hujan deras dengan intensitas lama yang mengguyur wilayah tersebut.

"Total 879 sektor bangunan terdampak, 4 rusak ringan, 1 rusak sedang, 2 rusak berat dan 3 terancam," kata Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor M. Adam, Senin (25/3/2024).

Adapun bencana banjir dan longsor tersebut melanda 4 wilayah kecamatan yakni Sukaraja, Cibinong, Babakan Madang dan Bojonggede. Paling banyak yang terdampak di wilayah Sukaraja.

"Sukaraja ada 5 desa terdampak," jelasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita news lainnya
