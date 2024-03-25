Lagi, Longsor di Bogor Timpa Kontrakan, 1 Orang Tewas

BOGOR - Tanah longsor menimpa rumah warga di Kampung Pangkalan, Kelurahan Cibuluh, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Satu orang meninggal dunia dan dua orang lainnya luka-luka dalam kejadian ini.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor Hidayatulloh mengatakan, longsor terjadi pada Minggu 24 Maret 2024 malam. Hujan deras membuat tembok penahan tanah setinggi 2 meter dan lebar 6 meter menimpa dinding kamar rumah kontrakan di bawahnya.

"Mengakibatkan 3 orang mengalami luka ringan serta 1 orang luka berat," kata Hidayatulloh dalam keterangannya, Senin (25/3/2024).

Dalam kejadian ini, korban yang mengalami luka berat bernama Sukidi meninggal dunia di rumah sakit. Rencananya, korban akan dimakamkan oleh pihak keluarganya di wilayah Jawa Tengah.

"Korban meninggal dunia akan dimakamkan di Sragen," jelasnya.

Tim TRC-PB BPBD Kota Bogor sudah melakukan assessment kebencanaan. Termasuk elakukan koordinasi dengan unsur terkait di lokasi kejadian.

"Kebutuhan mendesak perbaikan TPT secepatnya," tutupnya.

(Arief Setyadi )