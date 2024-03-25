Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Lagi, Longsor di Bogor Timpa Kontrakan, 1 Orang Tewas

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 25 Maret 2024 |22:05 WIB
Lagi, Longsor di Bogor Timpa Kontrakan, 1 Orang Tewas
Longsor timpa kontrakan di Kota Bogor (Foto: Dok BPBD/Putra Ramadhani)
A
A
A

BOGOR - Tanah longsor menimpa rumah warga di Kampung Pangkalan, Kelurahan Cibuluh, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Satu orang meninggal dunia dan dua orang lainnya luka-luka dalam kejadian ini.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor Hidayatulloh mengatakan, longsor terjadi pada Minggu 24 Maret 2024 malam. Hujan deras membuat tembok penahan tanah setinggi 2 meter dan lebar 6 meter menimpa dinding kamar rumah kontrakan di bawahnya.

"Mengakibatkan 3 orang mengalami luka ringan serta 1 orang luka berat," kata Hidayatulloh dalam keterangannya, Senin (25/3/2024).

Dalam kejadian ini, korban yang mengalami luka berat bernama Sukidi meninggal dunia di rumah sakit. Rencananya, korban akan dimakamkan oleh pihak keluarganya di wilayah Jawa Tengah.

"Korban meninggal dunia akan dimakamkan di Sragen," jelasnya.

Tim TRC-PB BPBD Kota Bogor sudah melakukan assessment kebencanaan. Termasuk elakukan koordinasi dengan unsur terkait di lokasi kejadian.

"Kebutuhan mendesak perbaikan TPT secepatnya," tutupnya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/338/3187963/rumah_di_depok_nyaris_ambruk_karena_longsor-ld1J_large.jpg
Rumah di Depok Nyaris Ambruk karena Longsor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/340/3187442/pemerintah-Oc0q_large.jpg
Banjir dan Longsor Sumut, 4 Jenazah Wanita Ditemukan di Desa Sibalanga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/340/3186805/longsor_di_tapanuli_utara-gpcB_large.jpg
Tim SAR Temukan Korban Longsor di Proyek PLTM Aek Sibundong Tapanuli Utara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/340/3186429/wali_kota_sibolga-Zo1B_large.jpg
Wali Kota Sibolga Hilang Kontak, Terakhir Beri Kabar Terjebak Longsor di Tapanuli Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3185921/longsor_banjarnegara-NTQj_large.jpg
Operasi Pencarian Dihentikan, 11 Korban Longsor Banjarnegara Tidak Ditemukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185701/longsor-sBWq_large.jpg
Operasi SAR Terakhir, Pencarian Korban Longsor Banjarnegara Difokuskan di Sektor C
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement